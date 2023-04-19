МО: Штурмовые отряды ВС РФ освободили еще три квартала в Артемовске

Штурмовые отряды Вооруженных сил РФ освободили еще три квартала Артемовска - в северо-западной, центральной и юго-западной частях города. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения воздушно-десантных войск вместе с тем блокировали город с северной и южной окраин. Оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией "Южной" группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов.

На днях стало известно, что подразделения ЧВК "Вагнер" передали свои позиции в Зализнянском, Сакко и Ванцетти, Николаевке, Яковлевке и других населенных пунктах к северу от Артемовска Вооруженным силам РФ. С этого рубежа в самое ближайшее время должно начаться широкомасштабное наступление российских войск. В настоящее время ЧВК "Вагнер" полностью сконцентрирована на взятии Артемовска.