Цивилев сообщил об эвакуации всех горняков с шахты "Распадская"
С шахты "Распадская" в Кемеровской области, где произошел пожар, эвакуировали всех горняков. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров, причины устанавливаются.
РИА Новости пишет, что на момент возгорания в шахте находились 275 человек. Изначально сообщалось, что под землей - 181 горнорабочий.
Прокуратура Кузбасса проводит проверку по факту пожара на шахте "Распадская".