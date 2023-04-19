Цивилев сообщил об эвакуации всех горняков с шахты "Распадская"

С шахты "Распадская" в Кемеровской области, где произошел пожар, эвакуировали всех горняков. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров, причины устанавливаются.

РИА Новости пишет, что на момент возгорания в шахте находились 275 человек. Изначально сообщалось, что под землей - 181 горнорабочий.

Прокуратура Кузбасса проводит проверку по факту пожара на шахте "Распадская".