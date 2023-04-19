19 Апреля 2023
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Общество Москва
Фото: kremlin.ru

Балет "Нуреев" сняли с репертуара Большого театра из-за закона о ЛГБТ-пропаганде

Балет "Нуреев" был снят с репертуара Большого театра из-за закона о ЛГБТ-пропаганде. Гендиректор театра Владимир Урин заметил, что в закон "абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей"

"(...) Естественно совершенно, как только закон был подписан, театром было принято решение этот спектакль с репертуара театра снять", - цитирует Урина "Интерфакс".

Балет шел в Большом театре с 2017 года, это постановка режиссера Кирилла Серебренникова. Она рассказывает о советском артисте балета Рудольфе Нурееве.

Сегодня стало известно, что Роскомнадзор определил параметры ЛГБТ-пропаганды, которой не должно быть в медиаконтенте и произведениях искусства. Ряд юристов отмечает, что формулировки Роскомнадзора размытые, очень общие и дают возможность для неоднозначного толкования.  

Теги: балет, нуреев, большой театр, лгбт-пропаганда, закон, запрет


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