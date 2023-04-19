В Минтрансе "переобулись": авиабилеты подорожают "на уровень инфляции"

В Минтрансе считают, что авиабилеты в этом году подорожают не на 15-30%, а на уровень инфляции, которая сейчас – 5,3%.

Такие данные привел заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, уточнив, что в прошлом (2022-ом) году авиабилеты не подорожали, пишет ТАСС.

Напомним, ранее он же заявил о том, что цена билетов на внутрироссийские рейсы вырастет на 15-30%. Вскоре после этого Чалик сообщил, что "это оценка, сделанная по данным, представленным самими авиакомпаниями", и рост на 15-30% - "стресс-сценарий", который не учитывает мер правительства по сдерживанию роста цен.