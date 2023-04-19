Проект третьего моста через Каму в Перми отправлен на госэкспертизу

Проект третьего моста через Каму в Перми отправлен на госэкспертизу. Об этом во время заседания краевого правительства сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков, передает корреспондент Накануне.RU .

Помимо моста проект предусматривает строительство путепровода тоннельного типа, модернизацию площади Гайдара, устройство транспортной двухуровневой развязки на пересечении с улицей Докучаева, Якутской и дорогой Дружбы.

О досрочном завершении проектирования сообщалось в конце марта. В течение двух-трех месяцев – планируется получить ее положительное заключение и уже в 2024 году зайти в строительство.

Напомним, что строительство моста поддержал Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в августе 2020 г. Тогда же губернатор и член совета директоров группы "ВИС" Сергей Ромашов подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации инвестиционных проектов с применением механизмов ГЧП. Цена вопроса – 43,6 млрд руб.