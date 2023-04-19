На Уралмаше установили Краснознаменную группу

Спустя почти две недели работ, на площади Первой пятилетки на Уралмаше наконец появилась Краснознаменная группа. Об этом сообщает паблик "Уралмаш достоин!" Ранее в мэрии утверждали, что конструкцию собираются установить к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

Напомним, в прошлом году мэрия уральской столицы провела опрос на официальном портале города, касающийся места размещения монумента. При этом Плотинка, где до 2013 года и находилась группа, даже не рассматривалась.

Уже во время голосования глава города Алексей Орлов заявил, что лучшее место для Краснознаменной группы – это Уралмаш. В итоге местом для архитектурной композиции была выбрана площадь Первой Пятилетки. Этот вариант из четырех предложенных набрал 41,8% от общего числа проголосовавших.