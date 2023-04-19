СМИ: Еврокомиссия может ограничить ввоз украинского зерна

Еврокомиссия близка к тому, чтобы запретить беспошлинный ввоз украинского зерна (пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса) на территорию ЕС, передает "Польское радио" со ссылкой на источник в Брюсселе.

Ранее анонсировалось, что вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис встретится сегодня с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии – стран, чьи фермеры сильно пострадали от наводнившего рынок дешевого сырья из Украины, а также представителем Киева.

Ранее эти страны просили ЕК ввести пошлину для украинского зерна, которое по демпинговым ценам заполняет рынки Восточной Европы. Но Еврокомиссия отказывалась отменить протекционистскую меру, тогда правительства ряда упомянутых стран, например, Польши и Болгарии, в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна, который приводит к разорению национальной экономики.