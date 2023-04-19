Украина получила системы ПВО США, Нидерландов и Германии

На Украину прибыли системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из США, Нидерландов и Германии.

Об этом в своем telegram-канале сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Количество прибывших систем он не назвал.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер заявила о том, что Украина должна начать самостоятельно оплачивать поставляемое ей вооружение, На слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Уолландер прокомментировала высказывание конгрессмена Майка Гарсия, отметившего, что для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если киевский режим начнет сам закупать оружие, а не получать его бесплатно. По словам Уолландер, в бюджете Киева сейчас "нет такого масштаба возможностей".