В Свердловской области объявили НМУ первой степени до вечера 21 апреля

Синоптики распространили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях на всю Свердловскую область.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, до вечера 21 апреля на территории данного региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 21 апреля", - говорится в сообщении синоптиков.

Ранее предупреждение о смоге в эти же даты объявили в Нижнем Тагиле.