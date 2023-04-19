Товарооборот Тюменской области с Узбекистаном вырос почти в два раза

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Обсудили взаимное сотрудничество. Мы поставляем в среднеазиатскую республику пиломатериалы, сельхозпродукцию, нефтепромысловое оборудование. Импортируем овощи, фрукты, изделия из пластмассы, электрические машины и оборудование", - написал глава региона, отметив, что экономические связи с Узбекистаном уходят далеко в прошлое. Купцы из Бухары вели торговлю на территории Сибири сотни лет назад. Заречная часть напротив исторического центра Тюмени раньше называлась Бухарская слобода, там компактно проживали выходцы из Средней Азии.

Также губернатор сообщил, что на следующей неделе он будет работать в Ташкенте на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023".

"Презентуем узбекским компаниям в том числе и преимущества нефтегазового кластера. Уверен, наше сотрудничество будет только расширяться", - подчеркнул Моор.

Отметим, что по данным таможенной статистики, товарооборот Тюменской области с Узбекистаном за 2022 год вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом. В Ташкенте постоянно действует экспозиция продукции тюменских компаний.