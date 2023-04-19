Суд арестовал счета блогерши Лерчек и ее мужа

Блогеры-супруги Артем и Валерия Чекалины до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании денег. Их счета арестованы в качестве обеспечительной меры. Пара является фигурантом двух уголовных дел: об отмывании денежных средств (130 млн руб.) и неуплате налогов в крупном размере (более 300 млн руб.).

Между тем, Лерчек (псевдоним Чекалиной в соцсетях) может стать фигуранткой нового уголовного дела. В столичном управлении СКР сообщили о заявлениях от людей, которые считают себя пострадавшими от деятельности блогеров. Следствие проводит проверку.

Суд сегодня оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий: супругам нельзя выходить в интернет.