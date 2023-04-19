19 Апреля 2023
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Общество Москва
Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Валерии Чекалиной

Суд арестовал счета блогерши Лерчек и ее мужа

Блогеры-супруги Артем и Валерия Чекалины до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании денег. Их счета арестованы в качестве обеспечительной меры. Пара является фигурантом двух уголовных дел: об отмывании денежных средств (130 млн руб.) и неуплате налогов в крупном размере (более 300 млн руб.).

Между тем, Лерчек (псевдоним Чекалиной в соцсетях) может стать фигуранткой нового уголовного дела. В столичном управлении СКР сообщили о заявлениях от людей, которые считают себя пострадавшими от деятельности блогеров. Следствие проводит проверку.

Суд сегодня оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий: супругам нельзя выходить в интернет.

Теги: лерчек, блогер, налоги, уголовное дело


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