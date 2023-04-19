В Тюменской области все социально-значимые услуги доступны в электронном виде

100% массовых социально значимых услуг доступны жителям Тюменской области в электронном виде, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

100% школ Тюменской области обеспечены безопасным доступом к Интернету. 86% записей на прием к врачу в 2022 году было совершено дистанционно.

Цифровая трансформация в Тюменской области охватывает ключевые отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления, отметил глава региона Александр Моор на заседании областной комиссии по цифровому развитию.

Региональная стратегия цифровой трансформации была утверждена в 2021 году. О ходе ее реализации в 2022 году доложил заместитель Губернатора Вячеслав Вахрин. Он отметил, что в рамках стратегии реализуется 54 проекта. Общий объем расходов превысил 689 млн рублей, в том числе более 298 млн рублей — из федерального бюджета.

В Тюменской области сформирована комфортная экосистема для развития ИТ-отрасли: 70 новых ИТ-компаний зарегистрировано в 2022 году. 198 продуктов, разработанных тюменскими специалистами, включены в реестр отечественного программного обеспечения.

По итогам 2022 года Тюменская область вошла в число лидеров среди регионов России по уровню достижения "цифровой зрелости".

По инициативе Александра Моора в региональную стратегию цифровой трансформации включен АПК.