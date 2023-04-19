В Тульской области в лесополосе обнаружили упавший беспилотник
Беспилотный летательный аппарат обнаружили в лесополосе в Щекинском районе Тульской области. Об этом сообщил комитет по региональной безопасности.
Отмечается, что БПЛА не имеет опознавательных знаков. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.
Mash пишет, что украинский БПЛА, начиненный взрывчаткой, летел в сторону Первомайской ТЭЦ. Предварительно, беспилотник посадили при помощи средств РЭБ.
В марте неизвестный БПЛА без опознавательных знаков был найден в Одоевском районе, между селом Петровское и деревней Маловель. Во время обследования беспилотника была обнаружена взрывчатка.