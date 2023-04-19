Поставщиков металлопродукции в Челябинске оштрафовали на 5,3 млн рублей за сговор

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность решения УФАС о сговоре поставщиков металлопродукции при участии в 54 закупках с начальной ценой контрактов в 290 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Нарушившими закон о защите конкуренции признаны пять компаний: "ОТС-51", "Стройпром", "ОПТТОРГ", "Стройресурс", "Инструмент-Трейд". УФАС установило, что у организаций при участии в большинстве закупок совпадали IP-адреса, на рабочих компьютерах сотрудников хозяйствующих субъектов обнаружены документы, используемые при работе других проверяемых организаций, компании находились по одному адресу. Кроме того, директора отдельных компаний наделяли сотрудников своих конкурентов полномочиями на предоставление документов и получение ЭЦП в удостоверяющем центре.

Компании в период с августа 2018 года по сентябрь 2021 года приняли совместное участие в 54 закупках. Общая сумма начальных цен контрактов составила 290 млн рублей. По итогам торгов с участниками антиконкурентного соглашения были заключены контракты на сумму более 70 млн рублей.

Компании привлекли к административной ответственности на общую сумму 5,3 млн рублей.

Решение УФАС обжаловали "Стройресурс" и "Инструмент-Трейд". Суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Также они обжалуют штрафы.