19 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Гортранс на три дня перекроет движение трамваев от "Фрунзе" до "Цирка"

С 00.00 6 мая по 05.00 9 мая дорожники перекроют движение транспорта на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова в Екатеринбурге. Изменения особенно почувствуют пользователи трамваев маршрутов №1, 4, 14, 15, 25, 27, сообщает пресс-служба мэрии.

На участке будет проводиться ремонт трамвайных путей, из-за чего движение трамваев сразу шести маршрутов будет закрыто от остановки "Фрунзе" до остановки "Цирк". В это же время движение автотранспорта на перекрестке также будет закрыто. Объезд организуют по улицам Уктусской, Фурманова, 8 Марта, Большакова и переулку Саперов. Для удобства водителей будут установлены соответствующие дорожные знаки.

"Ремонт трамвайных путей − необходимая мера для повышения безопасности и качества пассажирских перевозок. Руководство ЕМУП "Гортранс" просит жителей Екатеринбурга отнестись с пониманием к проведению работ и связанным с ними неудобствам", - говорится в сообщении.

Напомним, что вся актуальная информация о дорожных перекрытиях в уральской столице опубликована на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

Теги: Гортранс, ремонт, трамвайные пути, Цирк


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