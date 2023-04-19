19 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жительница Карпинска засудила риэлторов, не вернувших деньги после отказа от сделки

Жительница уральского города Карпинск вернула свои деньги за неоказанные риэлторские услуги. Для этого ей пришлось идти в суд.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в июле 2022 года женщина заключила с агентством недвижимости договор на оказание риэлторских услуг по покупке квартиры, которую она нашла самостоятельно по объявлению. За это она внесла в кассу агентства 50 тысяч рублей.

Однако у продавца возникла задержка с освобождением квартиры, и сделку купли-продажи перенесли на другой срок. За это время покупательница узнала о жилье несколько значимых и важных для нее фактов, о которых агентство недвижимости ей ничего не сообщило. В итоге женщина отказалась приобретать квартиру.

Тогда риэлторы предложили свердловчанке подписать документ, что она не имеет материальных претензий к организации, а также оформить акт выполненных работ. Вместо этого клиентка направила агентству претензию, которую ей составил специалист консультационного пункта для потребителей. Она потребовала вернуть 50 тысяч рублей за неоказанные услуги.

На эту претензию агентство не ответило, и в Карпинский городской суд был подан иск. В итоге гражданское дело было прекращено по примирению сторон – деньги женщине вернули.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году житель Североуральска засудил турфирму, не желавшую возвращать средства после отказа от бронирования.

Теги: Карпинск, риэлторы, сделка, суд


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