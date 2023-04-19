19 Апреля 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Леонард Насибуллин

На самой большой свалке Урая обнаружили отходы от нефтепроизводства

Представители Росприроднадзора Югры осмотрели вместе с депутатом думы Урая Леонардом Насибуллиным карьер песка в районе СНТ "Орбита" рядом с жилым микрорайоном "Южный", где после закрытия мусорного полигона образовалась несанкционированная свалка, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил агентству парламентарий, было выявлено загрязнение больше одного гектара. Это самая большая свалка в городе.

Примечательно, что среди обычного бытового мусора были обнаружены отходы от нефтяного производства - бочки горюче-смазочных материалов компании "ЛУКОЙЛ" и трубки-заглушки, используемые в бурении скважин.

Мусорная свалка в карьере песка в районе СНТ "Орбита"(2023)|Фото: Леонард Насибуллин

Мусорная свалка в карьере песка в районе СНТ "Орбита"(2023)|Фото:Леонард Насибуллин

Как именно они там оказались - неизвестно.

Во время инспекции парламентарий пообщался с жителями ближайших окрестностей. Они посетовали на захламленность территории, отметили, что там, где люди накидали отходы, раньше были хорошие грибные места.

21 апреля в Югре пройдет рабочее совещание, под председательством заместителя директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по факту образования несанкционированного места накопления отходов в городе Урай на территории карьера в районе СОНТ "Орбита".

Напомним, свалка в Урае на территории карьера в районе СОНТ "Орбита" около микрорайона "Южный" начала появляться после закрытия мусорного полигона, находящегося в приаэродромной зоне. Она находится еще ближе к аэропорту, чем существовавший до этого полигон.

Кроме того, бытовые отходы вывозят в Междуреченский, находящийся в 120 километрах от Урая, крупногабаритный и строительный мусор вывозят в поселок Мортка, в 130 километрах от Урая. Цена вывоза мусора существенно возросла.

Теги: свалка, Урай, ЛУКОЙЛ, полигон


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