Органы опеки отказались от иска о лишении прав родителей Маши Москалевой

Органы опеки города Ефремов (Тульская область) решили отказаться от иска о лишении родительских прав матери и отца шестиклассницы Маши Москалевой. Об этом говорится в комментарии главы КДН администрации города Светланы Давыдовой.

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"Главной задачей органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних было обеспечить защиту интересов Маши, в первую очередь, - ее прав на получение образования. Все это время мы работали с родственниками Маши, особенно с ее мамой. В итоге мама сейчас с Машей. У них хорошие отношения. Маша снова начала учиться. Таким образом, на сегодня причины, которые были указаны в иске об ограничении родителей в правах, устранены. Ходатайство об отказе от иска направлено в суд. Мы продолжим сопровождать семью и оказывать ей всестороннюю помощь", - сказала Давыдова.

После того, как отец Маши Москалевой оказался под следствием по делу о дискредитации армии, девочку направили в детский приют. Как выяснилось позже – отказ забрать ее к себе и разрешение на перевод в приют написала родная мать, другие родственники тоже оказались забрать девочку, об этом говорила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Позже, когда к истории было привлечено внимание СМИ и общественности, а также в дело вмешались местные власти, мать девочки передумала и решила забрать ее к себе. До этого Маша много лет с матерью не общалась, жила с отцом.