Данила Козловский подал в суд на общественника, написавшего на него донос

Актер и режиссер Данила Козловский подал в суд на общественника Виталия Бородина и агентство ТАСС. Ранее Бородин обратился к главе МВД с просьбой проверить Козловского на экстремизм, а ТАСС опубликовал об этом новость.

Бородин является главой "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией". Несмотря на громкое название, к официальным властям отношения организация не имеет, является общественной.

Козловский требует защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию, иск уже появился в картотеке Мосгорсуда.

Бородин в своем заявлении утверждал, что Козловский осудил спецоперацию, переехал в США и призывает к экстремизму. Актер же сообщил, что таких заявлений не делал, в США ездил повидать дочь, к экстремизму не призывал.

Общественник Бородин ранее писал жалобы на многих российских артистов. Например, он просил Генпрокуратуру проверить на предмет финансирования ВСУ Аллу Пугачеву.