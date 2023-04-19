19 Апреля 2023
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Армия и ВПК В России
Фото:Накануне.RU

Шойгу в Калужской области проверил работу полка Владимирского ракетного объединения

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства одним из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области.

Командующий российскими войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев доложил старшему коллеге о ходе перевооружения соединения на новые ракетные комплексы "Ярс" и создании современной инфраструктуры, обеспечивающей качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

Козельская ракетная дивизия стала первым соединением PBCH, на вооружение которого уже поступили новые ракетные комплексы "Ярс" стационарного шахтного базирования. Шойгу проверил организацию боевого дежурства расчетами ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Ему показали боевые возможности шахтной пусковой установки и работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения, которая способна надежно обеспечить безопасность охраняемых объектов.

Шойгу проверил инфраструктуру, где созданы качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих. Министр заслушал доклады командования объединения о состоянии боевой готовности, боевом составе ракетного соединения и поставил задачи по организации разработки и внедрению в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск.

Теги: Сергей Шойгу, Сергей Каракаев


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