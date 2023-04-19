В челябинском городе отказались от салюта в День Победы

В Копейске Челябинской области в этом году в День Победы не будет салюта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, на 9 мая запланировано большое количество мероприятий. Состоится городской митинг, возложение венков к мемориалам воинской славы и Вечному огню, парад по проспекту Победы, концерт и др. Завершится день коллективно исполненным Гимном Победе.

Горожанам напомнили, что во время праздничных мероприятий нельзя использовать беспилотные летательные аппараты.