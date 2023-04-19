19 Апреля 2023
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Общество Москва
Фото:Накануне.RU

В московских поликлиниках мужчинам начали предлагать заполнить анкету о состоянии здоровья

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил об анкетах, которые в столичных поликлиниках предлагают заполнить мужчинам в возрасте от 18 до 64 лет. Анкета на пять страниц, она предполагает общую оценку здоровья человека. Ступин опубликовал фотографии анкеты, с которой столкнулся его коллега по адвокатской практике в одной из поликлиник.

Парламентарий не исключает, что анкетирование мужчин может быть связано с недавно принятыми поправками в закон о воинской службы. Поправки предполагают, что медучреждения будут передавать сведения о здоровье военнообязанных в военкоматы.

Ступин сообщил, что его коллега отказался заполнять анкету, хотя его "убедительно уговаривали". Впрочем, в обслуживании не отказали. Депутат также обращает внимание на возраст анкетируемых – он явно не совпадает с возрастом призыва на срочную службу.

Теги: поликлиника, мужчина, анкета, здоровье, москва


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