ИИ внезапно освоил бенгальский язык, которому его не обучали

19 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника За рубежом
Фото: Накануне.RU

ИИ внезапно освоил бенгальский язык, которому его не обучали

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил о том, что "искусственный интеллект" Google неожиданно освоил бенгальский язык, которому его не обучали.
Читайте также:

Он назвал этот результат эффектом "черного ящика".

"Вы не до конца понимаете, и вы не можете точно сказать, почему он сказал так, а не иначе, или почему все пошло не так. Я думаю, что мы не до конца понимаем, как работает человеческий разум", - сказал Пичаи.

В корпорации обнаружили, что при очень небольшом количестве подсказок на бенгальском языке ИИ освоил весь бенгальский. И теперь внезапно появилась исследовательская работа, в ходе которой попытаются охватить тысячу языков.

Это "возникающее свойство" ИИ напоминает разум в том отношении, что оно не может быть заведомо предсказано, то есть машина как бы обладает свободой воли.

Недавно американский Институт будущего жизни призвал ввести мораторий на обучение мощных нейросетей, так как это может угрожать будущему человечества. Никто, включая их создателей, не может прогнозировать их работу или надежно контролировать их.

В ХХ веке о "черном ящике" писали многие писатели-фантасты. Станислав Лем полагал, что развитие технологий однажды приведет к тому, что будет создан "электронный мозг", структуру которого не будет знать уже никто, как никто не сможет предвидеть, к чему это приведет.

Теги: искусственный интеллект, разум, Google


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети