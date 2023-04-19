Екатеринбург проведет собственное шествие в День города

В день празднования 300-летнего юбилея Екатеринбурга, по городу пройдет шествие районов. Об этом на заседании в гордуме рассказал начальник управления культуры городской администрации Илья Марков.

В шествии примут участие делегации всех восьми районов, а также сотрудники предприятий и общественных организаций, жители и гости уральской столицы.

На подготовку уйдет 10 дней, во время которых в торговых центрах установят большие брендированные столы. Там можно будет подготовиться к шествию, утверждает Марков.

"Новости об отмене "Бессмертного полка" нас озадачивают. Но мы продолжаем работу по подготовке и будем с коллегами из силовых структур общаться, как нам запланировать мероприятие. Пока идея такая — все собираются 19 числа в историческом сквере и идут по проспекту Ленина", - сказал чиновник.

Напомним, накануне пресс-секретарь движения Ольга Байбулова сообщила, что как такового формата привычного (шествия) не будет. По ее словам, традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня чтить память героев. В Екатеринбурге также приняли решение отменить майские демонстрации, заменив шествие на митинг.