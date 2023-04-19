Правительство Болгарии запретит поставки зерна с Украины

В Болгарии правительство обсудит и примет решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, исключая транзит.

По данным премьер-министра Гылыба Донева, разговор о таком решении и его утверждение состоятся сегодня, пишет ТАСС. Власти вынуждены вводить ограничения, потому что коридоры солидарности привели к тому, что значительные объемы продовольствия с Украины остались в стране, нарушили основные производственные и торговые сети, нанеся серьезный ущерб болгарскому бизнесу". Болгария остается солидарна с Украиной, но банкротства болгарских сельхозпроизводителей ничем ей не помогут.

Напомним, зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г., после чего продляли.