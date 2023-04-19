В Нижнем Новгороде задержали "печерского маньяка" по подозрению в нападении на девочку

В Нижнем Новгороде задержан ранее судимый педофил по подозрению в сексуальном домогательстве к девочке. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Мать девочки смогла спасти ее. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что речь идет о так называемом "печерском маньяке", который был неоднократно судим за изнасилования детей в подъездах и лифтах в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры. 49-летний мужчина был осужден в 2005 году на 18 лет колонии и недавно освободился.

Ранее юристы и правозащитники поддержали идею ужесточить контроль за педофилами. Сегодня максимальное наказание для педофилов — пожизненное лишение свободы, а минимальное — три года колонии. После выхода на свободу они в течение 8–10 лет находятся под административным надзором — до погашения судимости. Именно на это время МВД предложило запретить им посещать детские площадки, школы, детсады и оздоровительные лагеря.