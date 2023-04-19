Уральского "короля дорог" судят за применение насилия к полицейскому

46-летний житель уральского города Красноуфимск готовится предстать перед судом за применение насилия к полицейскому. Он протащил силовика несколько метров по дороге, сидя за рулем автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось поздним вечером 11 февраля этого года. Пьяный водитель был остановлен сотрудниками полиции, один из которых решил принять меры, чтобы нарушитель не продолжил движение на машине. В момент, когда страж порядка стал держать руль, уралец резко нажал на газ.

В результате автомобиль проехал с находившимся снаружи полицейским около 10 метров. Однако агрессор на этом не успокоился и ударил правоохранителя рукой. В дальнейшем он был задержан.

Как рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, нарушитель, которого задержали представители территориального ОВД, ранее судим не был, но и законопослушным его назвать тоже нельзя.

"И речь, в данном случае, идет не только о том, что он применил насилие к служителю правопорядка, но и о том, что при осмотре автомобиля нарушителя полицейскими были обнаружены свинцовый кастет, бейсбольная бита и похожий на пистолет предмет, не обладающий, правда, свойством производить выстрелы. Этот "джентльменский набор" обвиняемый возил с собой, вероятно, для того, чтобы чувствовать себя этаким "королем" красноуфимских дорог. Однако представители МВД своевременно пресекли его браваду вооруженного до зубов лихача и изъяли указанные предметы, передав их в качестве вещдоков следователям Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело уральского "короля дорог" направлено на рассмотрение в суд.