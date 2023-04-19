Минпрос введет две новые квалификационные категории для педагогов

Минпросвещения РФ намерено ввести две новые квалификационные категории для педагогических работников - педагог-методист и педагог-наставник. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

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Уже подготовлен соответствующий приказ. Это делается в рамках некоего совершенствования системы педагогического образования. Также ведется активная работа по подготовке советников директоров школ по воспитанию.

В экспертной среде заявляют, что не до конца понимают, кто такие будут наставники и чем они будут заниматься.

Ранее ведомство разработало норматив о количестве педагогов-психологов в школах и садиках. В детских садах планируется один педагог-психолог на 200 воспитанников, в школах - на 300 школьников, в колледжах и техникумах - на 500 учащихся, а для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на 30 учеников.