В Челябинске девять человек заразились сальмонеллезом после заказа роллов

В Челябинске девять человек заразились сальмонеллезным энтеритом после заказа суши.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, проведен внеплановый инспекционный визит в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по изготовлению роллов. Были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в области технического регулирования, способствовавшие возникновению и распространению инфекционных заболеваний.

Предпринимателю выдали предписание об устранении выявленных нарушений. После этого был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. По решению суда деятельность предприятия приостановлена на 60 суток.