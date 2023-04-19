19 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Регионы, где тарифы на вывоз мусора зависят от метража жилья, проверит Госдума

Госдума захотела объяснений от регионов, которые выбрали расчет стоимости вывоза твердых коммунальных отходов по нормативам (например, в зависимости от метража жилья). По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, федеральный закон дает возможность выбора схемы тарификации главам регионов, и 11 субъектов этой возможностью воспользовались.

Абрамченко заявила, что сама она выступает за расчет тарифов вывоза ТКО с учетом фактически накопленного мусора, но и регионы, которые применяют иную схему, она может понять. И, по ее словам, субъекты от такой возможности не откажутся. "Речь идет о регионах с высокой маятниковой миграцией: Краснодарский край, Московская область… да, живут москвичи в Москве, но дачи у них в Подмосковье", - объяснила вице-премьер.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил еще раз посмотреть, если у этих 11 регионов обоснования. Например, в Самарской области высокую маятниковую миграцию председатель палаты не припомнил.

Теги: вывоз мусора, тко, виктория абрамченко


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