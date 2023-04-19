Реставрация здания Уральской шахматной академии в Екатеринбурге обойдется в 212 миллионов

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который сможет отреставрировать ОКН - особняк на Малышева, 58/37. Заказчиком выступает "Спортивная школа "Уральская шахматная академия". Стоимость работ оценивается в 212 млн 68 тыс. 110 рублей.

"Проведение работ по сохранению (реставрации и приспособлению для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.58/37", - говорится на сайте Госзакупок.

На предложенную сумму подрядчик должен восстановить деревянные, металлические и декоративные элементы здания, приспособив его под современное использование. Завершить работы планируется в три этапа до 1 июля 2025 года.