В Югре на 95% смонтировали две опоры будущего моста через Обь

В Югре продолжается строительство моста через реку Обь вблизи Сургута, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент специалисты выполняют погружение и бетонирование 13 опор. Всего конструкция сооружения будет включать 16 опор и 15 пролетных строений. Две опоры будущего моста смонтированы на 95%.

Параллельно с возведением основного моста через реку Обь ведется строительство четырех мостов и трех путепроводов. Один из путепроводов будет построен через железную дорогу, два войдут в состав транспортных развязок. На двух путепроводах полностью завершили сооружение свай и уже приступили к монтажу пролетов.

Новый мост станет важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика – Азия и Северный широтный ход. Также он гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса и будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности России, развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития, Северного морского пути, и станет частью транспортных коридоров.