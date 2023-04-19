Губернатор Андрей Травников: Вопросы реабилитации участников СВО – на первом месте в регионе

Губернатор Андрей Травников и заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин приняли участие в работе круглого стола, посвящённого надзорному сопровождению работы по модернизации лечебных учреждений Новосибирской области.

Дмитрий Демешин отметил: «В Новосибирской области три госпиталя, где оказывается помощь ветеранам боевых действий. И конечно, Андрей Александрович, это наш приоритет с вами. И этим госпиталям, и людям, которые там лечатся надо уделять особое внимание. Задача эта не только минздрава, это и минстрой, и мэрия – сделать так, чтобы людям было комфортно, членам семей было комфортно, чтобы они там встречи могли проводить, чтобы они не сидели там в четырех стенах».

Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «На первое место выходят вопросы реабилитации участников СВО. На укрепление материально-технической базы «Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн», с учетом закупки оборудования, направлено 247 млн рублей. Напомню, с 1 марта этого года, впервые в стране, стартовала наша региональная программа – Реабилитационный сертификат. На этой неделе мы приняли решение распространить её действие не только на военнослужащих Министерства обороны РФ, войск Национальной Гвардии и добровольцев, но и участников ЧВК. За полтора месяца действия программы её возможностями воспользовались уже около 70 бойцов – участников СВО. Поэтому, по реабилитации, Дмитрий Викторович, с вами абсолютно согласен, это не только база наша трёх государственных госпиталей. Это и вовлечение негосударственной медицины в базу реабилитации. Мы будем развивать это направление. И тут мы видим потребность в дополнительных вложениях, бюджетных инвестициях».

В ходе рабочей поездки в «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн», глава региона и заместитель Генерального прокурора РФ рассмотрели меры по улучшению состояния материальной базы лечебного учреждения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.