19 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Хинштейн внес законопроект о комплектации Росгвардии

В Госдуму внесен законопроект, который планирует синхронизировать подходы к военнослужащим и сотрудникам Росгвардии. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
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Проект разработан по поручению президента с целью совершенствования деятельности войск Росгвардии в связи с их участием в СВО, частичной мобилизации и военным положением в ряде регионов.

Службу в Росгвардии проходят как военнослужащие, так и сотрудники, имеющие специальные звания полиции. В СВО участвуют обе эти категории, но правовые подходы к ним не тождественны. Законопроект предлагает дать возможность заключения краткосрочных (до 1 года) контрактов на прохождение службы в подразделениях, комплектуемых из числа лиц, имеющих специальные звания полиции (СОБР, ОМОН и др.), для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях (аналогично краткосрочным контрактам на прохождение военной службы). Это право будет дано тем, кто ранее проходил службу в органах внутренних дел или федеральных органах исполнительной власти, и имеет специальные (воинские) звания.

Одновременно исключается предельный возраст поступления на службу в Росгвардию для граждан трудоспособного возраста.

Также предлагается дать право продолжать службу сотрудникам Росгвардии, получившим ранения, увечья и травмы при выполнении задач в особых условиях, и награжденных в этой связи госнаградами (по желанию). Аналогичная норма в настоящее время действует в отношении военнослужащих.

Предусматривается возможность призыва определенной категории граждан не только на военную службу, но и на службу в войска Росгвардии. Граждане, уволенные со службы (военной службы) из войск Росгвардии, приписываются к воинским частям, подразделениям и органам Росгвардии. Они могут быть направлены по мобилизации как на военную службу в Росгвардию, так на службу в полицейские подразделения Росгвардии.

Общая штатная численность войск Росгвардии будет по-прежнему определяться президентом РФ.

Хинштейн считает свой законопроект принципиально важным в условиях проведения СВО. Он сообщил, что получил множество обращений от ветеранов ОМОН и СОБР, которые хотели бы поехать в зону СВО, но краткосрочный контракт с ними, в отличие от военнослужащих, заключить нельзя. А на учете в военкомате большинство ветеранов полицейского спецназа состоят в запасе не по своему основному предназначению, а по иной военно-учетной специальности. Иногда половник полиции может быть рядовым запаса.

"В условиях, когда сотрудники Росгвардии находятся на передней линии СВО, нередко принимая на себя основной удар, необходимо крайне рачительно относиться к профессиональным кадрам. Глупо не использовать боевой опыт и навыки профессионалов, отправляя, например, бывшего снайпера СОБР или взрывотехника ОМОН служить на рядовые должности в Вооруженные Силы. Это равносильно тому, чтобы, подобно герою Марка Твена, колоть орехи королевской печатью", - написал автор проекта.

Теги: росгвардия, военнослужащие, законопроект


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