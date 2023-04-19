19 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Эдуард Бояков, личная страница во &quot;ВКонтакте&quot;

В ЦИКе режиссера Боякова отправили в институт Сербского с его идеей запретить женщинам голосовать

В сети обсуждают предложение режиссера, бывшего художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова лишить россиянок избирательного права.

"Избирательное право, если его оставлять, должно быть совсем другим. Избирательное право, конечно, нужно давать главе семьи — мужчине. Иметь он должен столько бюллетеней сколько у него детей. И вот вся семья должна голосовать (как он)", - заявил Бояков в интервью Катерине Гордеевой (внесена в реестр иноагентов Минюста РФ).

В Центральной избирательной комиссии с иронией отнеслись к инициативе. Зампред ЦИК (которую, кстати, возглавляет женщина) Николай Булаев заявил РИА Новости: "Хорошее предложение, абсолютно точно с этим предложением можно в институт Сербского (психбольница – прим. ред.), его ждут".

Теги: эдуард бояков, цик, избирательное право, женщина


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