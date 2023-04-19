Сын красноярского губернатора исключен из базы розыска МВД РФ

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса - Артем Усс - больше не числится в базе розыска МВД России. Об этом сообщает "Интерфакс".

"По вашему запросу нет информации" – говорится в электронной базе розыска при попытке поиска информации об Уссе.

Напомним, в октябре прошлого года Усса заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег (это произошло спустя неделю после его задержания в Италии). Объявление в розыск дало возможность РФ добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег.

После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. Вскоре он объявился в Москве, где добровольно пришел в следственный департамент МВД. По результатам допроса предпринимателю была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.