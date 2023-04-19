В Кремле охарактеризовали возможную поставку Южной Кореей оружия Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что начало поставок Южной Кореей вооружения киевскому режиму будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт.

Все больше и больше стран, говорит Песков, со временем будут втягиваться в конфликт на Украине, пишет РБК.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал президента Южной Кореи Юн Сок Еля за готовность поставлять киевскому режиму оружие. Экс-президент России задался в своем telegram-канале вопросом, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР.