Впервые за 20 лет в России лесовосстановление на четверть превысило вырубку и гибель лесов

Впервые за двадцать лет в России лесовосстановление на четверть превысило площадь вырубленных и погибших насаждений, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

За 2022 году в России восстановили 1,3 млн га леса и в три раза сократили площадь, пройденную огнем, рассказала вице-премьер, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

Она также сообщила о ситуации с незаконной вырубкой древесины. Теперь срубленный лес, по словам вице-премьера, прослеживается на каждом этапе от делянки до переработки и экспорта. "В результате предотвращен незаконный вывоз леса из страны, а объем незаконных рубок сократился на 40%", - отметила Абрамченко.