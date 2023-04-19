Олимпийская чемпионка стала послом Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и 11-кратная чемпионка мира Анжелика Тиманина стала послом Международного фестиваля университетского спорта, который этим летом пройдет в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете фестиваля, Анжелика родилась в столице Урала и здесь же начала заниматься синхронным плаванием. В основном составе сборной России дебютировала в 2009 году, а в 2012 году в Лондоне стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка 11 раз завоевывала золотые награды чемпионатов мира. Также девушка окончила Уральский государственный педагогический университет с красным дипломом.

Как добавили в оргкомитете, Анжелика Тиманина уже не в первый раз становится частью студенческого спортивного движения. В 2013 году она выступала на Универсиаде в Казани в составе российской команды по синхронному плаванию, завоевавшей "золото" соревнований.

Напомним, что изначально в Екатеринбурге должна была состояться Всемирная летняя Универсиада, однако впоследствии ее отменили. Вместо этого в столице Урала ожидается Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования пройдут с 19 по 31 августа 2023 года по 15 видам спорта.