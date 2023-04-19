В туалете нижневартовской больницы обнаружили труп

В Нижневартовской окружной клинической больнице нашли труп, сообщает телеканал N1 со ссылкой на собственный источник

По данным канала, в туалете отделения неврологии якобы было обнаружено повешенное тело мужчины.

Причины произошедшего выясняются.

По данным пресс-службы ОКБ, медработники попытались реанимировать мужчину: были начаты реанимационные мероприятия. По истечении тридцати минут констатирована биологическая смерть.

Информацию о случившемся передали в полицию и следком.