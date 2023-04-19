19 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Информационный портал Свердловской области

В правительстве России согласились поддержать защитников нижнетагильских прудов

Вице-премьера Викторию Абрамченко попросили обратить внимание на общественных активистов, которые заявляют о проблемах с прудами и водохранилищами вокруг Нижнего Тагила.

Депутат Госдумы Андрей Кузнецов на "правительственном часе" сообщил Абрамченко, что в Черноисточинском пруду появились сине-зеленые водоросли, и победить их не получается, несмотря на миллиардные расходы. Также парламентарий сообщил о "протестах вокруг Леневского водохранилища", где общественники пытаются привлечь внимание к рубке леса и состоянию водоема.

"Мы выступаем за включение общественных инспекторов в работу. Уже есть соответствующие поправки, внесенные в Госдуму. Они [общественники] должны встраиваться и в экологическую экспертизу, и в работу Росприроднадзора", - заявила Абрамченко.

Теги: нижний тагил, виктория абрамченко, пруд



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