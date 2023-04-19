На территориях присутствия РМК стартовал конкурс "Измени свой город к лучшему"

На территориях присутствия Русской медной компании в седьмой раз стартовал конкурс детских социальных инициатив "Измени свой город к лучшему".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, география конкурса за шесть лет выросла в два раза: в этом году он охватит уже 13 населенных пунктов и четыре региона России. Свои идеи по развитию городской среды и поселений экспертам конкурса представят ребята из городов Полевского Свердловской области, Орска Оренбургской области, а также из Амурского, Нанайского и Комсомольского районов Хабаровского края. В Челябинской области наряду с Кыштымом, Карабашем, Варной, Карталами, Коркино, Томинским сельским поселением и поселком Межозерный, конкурс пройдет в Нагайбакском районе.

На рассмотрение жюри конкурса принимаются инициативы в сфере поддержки спорта и здорового образа жизни, культуры и образования, проекты по развитию инфраструктуры и благоустройству территорий, а также связанные с охраной окружающей среды города. В некоторых территориях в Челябинской области уже прошли защиты проектов и определены победители. Так, в Карабаше победил проект "Возрождение" по установлению часовенного столба на месте первой церкви в районе Сталинки. В Кыштыме единогласным решением жюри выбран проект "Арт-зона "Наука" в Год педагога и наставника", который предусматривает появление у центрального входа в учреждение образования небольшой архитектурной группы. В Томинском сельском поселении – проект обустройства Центра детских инициатив, а в Коркино – проект "Мастерская Лего" – школы для детей с ограниченными возможностями.

"За всю историю грантового конкурса реализовано более 60 проектов. Хочется сказать не только про увеличение количества инициатив и их качество проработки, но и отметить инновационность идей и их соответствие инфраструктурным трендам. Все чаще школьники обращаются с инициативами по созданию общественных пространств, используют 3D-моделирование – эти проекты необычны в реализации с технической точки зрения. Но самое главное – благодаря конкурсу мы видим проблематику территорий глазами подростков, ребята вдохновляют нас своими идеями. Пусть уже реализованные проекты станут надежным фундаментом для новых свершений, а каждая инициатива всегда находит понимание и поддержку", - рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Русская медная компания учредила конкурс "Измени свой город к лучшему" в 2017 году. Благодаря проекту в городах и поселках на территориях присутствия компании благоустроены территории поселений, оборудованы места отдыха и созданы условия для дополнительных занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

В 2022 году в оргкомитет конкурса поступило более 90 проектов-заявок от школьников, из них были выбраны для реализации 13.