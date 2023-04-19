На территориях присутствия РМК стартовал конкурс "Измени свой город к лучшему"

19 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Челябинская область Приволжский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России
Фото: пресс-служба РМК

На территориях присутствия РМК стартовал конкурс "Измени свой город к лучшему"

На территориях присутствия Русской медной компании в седьмой раз стартовал конкурс детских социальных инициатив "Измени свой город к лучшему".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, география конкурса за шесть лет выросла в два раза: в этом году он охватит уже 13 населенных пунктов и четыре региона России. Свои идеи по развитию городской среды и поселений экспертам конкурса представят ребята из городов Полевского Свердловской области, Орска Оренбургской области, а также из Амурского, Нанайского и Комсомольского районов Хабаровского края. В Челябинской области наряду с Кыштымом, Карабашем, Варной, Карталами, Коркино, Томинским сельским поселением и поселком Межозерный, конкурс пройдет в Нагайбакском районе.

На рассмотрение жюри конкурса принимаются инициативы в сфере поддержки спорта и здорового образа жизни, культуры и образования, проекты по развитию инфраструктуры и благоустройству территорий, а также связанные с охраной окружающей среды города. В некоторых территориях в Челябинской области уже прошли защиты проектов и определены победители. Так, в Карабаше победил проект "Возрождение" по установлению часовенного столба на месте первой церкви в районе Сталинки. В Кыштыме единогласным решением жюри выбран проект "Арт-зона "Наука" в Год педагога и наставника", который предусматривает появление у центрального входа в учреждение образования небольшой архитектурной группы. В Томинском сельском поселении – проект обустройства Центра детских инициатив, а в Коркино – проект "Мастерская Лего" – школы для детей с ограниченными возможностями.

(2023)|Фото: пресс-служба РМК

"За всю историю грантового конкурса реализовано более 60 проектов. Хочется сказать не только про увеличение количества инициатив и их качество проработки, но и отметить инновационность идей и их соответствие инфраструктурным трендам. Все чаще школьники обращаются с инициативами по созданию общественных пространств, используют 3D-моделирование – эти проекты необычны в реализации с технической точки зрения. Но самое главное – благодаря конкурсу мы видим проблематику территорий глазами подростков, ребята вдохновляют нас своими идеями. Пусть уже реализованные проекты станут надежным фундаментом для новых свершений, а каждая инициатива всегда находит понимание и поддержку", - рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

(2023)|Фото: пресс-служба РМК

Русская медная компания учредила конкурс "Измени свой город к лучшему" в 2017 году. Благодаря проекту в городах и поселках на территориях присутствия компании благоустроены территории поселений, оборудованы места отдыха и созданы условия для дополнительных занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

В 2022 году в оргкомитет конкурса поступило более 90 проектов-заявок от школьников, из них были выбраны для реализации 13.

Теги: РМК, конкурс, дети, инициативы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети