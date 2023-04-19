19 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме, - Картаполов

Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме, но должны дублироваться традиционными способами. Об этом заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Изданию Shot депутат пояснил, что рассылка повесток будет проходить в тестовом режиме, "для того чтобы понять: доходят они вообще или нет". По его словам, отправленные в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы.

Ранее в Минцифры заявили о том, что оснований для рассылки повесток через портал Госуслуг сейчас нет. В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что электронные повестки будут направляться через Госуслуги. Способы направления повесток еще должно установить Правительство отдельным актом, который не принят.

Теги: электронные повестки, весенний призыв, картаполов



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