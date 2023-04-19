19 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Мобилизованных из Якутии могли включить в ЧВК без их согласия

Вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила о том, что от имени руководства республики направлены обращения в военную прокуратуру и Минобороны. Причина – появившаяся информация о том, что нескольких мобилизованных включили в состав частных военных компаний (ЧВК).

Информация о том, что мобилизованных без их согласия "записали" в отряды частных военных кампаний, поступила от их родных в республиканскую группу помощи семьям военнослужащих. 17 апреля ушли обращения в военную прокуратуру и Минобороны с просьбой разобраться, так ли это, написала Балабкина в своем telegram-канале.

Депутат Гослумы Федот Тумусов в своем telegram-канале сообщил о том, что речь идет о шестерых мобилизованных якутянах. Ему поступило сообщение, что бойцов без их согласия включили в отряд ЧВК "Ветеран" третьего армейского корпуса и в ЧВК "Вагнер". Все они направлены в Бахмут (Артемовск). Один из мобилизованных, говорит депутат, успел сообщить, что телефоны у них были изъяты.

Политик направил депутатский запрос министру обороны Сергею Шойгу и обратился к депутату Яне Лантратовой, которая распоряжением президента Владимира Путина включена в состав рабочей группы по взаимодействию органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в СВО, и членов их семей. Попросил ее по своим каналам разобраться с этим вопросом.

Вскоре после этого Тумусов обратился с этим же вопросом к председателю комитета ГД по обороне генерал-полковнику Андрею Картаполову. Он сказал, что такого быть не может, и он со своей стороны обязательно разберется, пишет Тумусов.

Теги: Мобилизованные, Якутия, ЧВК, "Вагнер"



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