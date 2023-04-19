19 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Главный генератор отходов в России – промышленность – вице-премьер Абрамченко

Львиная доля (8 млрд из 8,5 млрд) отходов в России генерируется промышленностью. На мусор, генерируемый россиянами как физлицами, приходится всего 50 млн тонн, такие данные озвучила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Статистика безжалостна — из всех 8,5 млрд тонн отходов, ежегодно образующихся в России, все 8 миллиардов занимают отходы недропользования — это первое место. Как ни странно, коммунальные составляют всего около 50 миллионов тонн", - сообщила Абрамченко, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

Она добавила, что к 2030 году доля вторичных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве, должна достигнуть 50%, в строительстве 40%, а в промышленности превысить 30%.

Между тем, за год обнаружено 34 новых месторождения углеводородов и больше сотни месторождений твердого сырья.

Также вице-премьер рассказала, что в стране насчитывается сегодня 182 региональных оператора. Создано 211 объектов для сортировки и утилизации мусора. Почти 13% отходов сейчас утилизируется. 2,5 млрд руб. выделено 57 регионам на покупку 150 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора.

Ликвидировано 58 несанкционированных свалок. Ликвидируются в разной стадии еще 130 свалок. Поднято и утилизировано 43 затопленных корабля.

Теги: отходы, виктория абрамченко, промышленность



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