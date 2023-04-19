19 Апреля 2023
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Фото: МВД РФ

На Невзорова* возбудили административное дело о разжигании ненависти

На журналиста Александра Невзорова* заведено административное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды.

Как сообщила прокуратура Санкт-Петербурга, в ходе мониторинга интернета нашли на канале одного из репортеров на популярном видеохостинге видеозапись, в которой усмотрели признаки возбуждения ненависти либо вражды по отношению к гражданам РФ и Белоруссии, а также военных РФ, сотрудников госорганов, артистов, священников и многих других.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об Александре Невзорове*. Ему грозит административный штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или до 100 часов обязательных работ, или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее суд в Москве заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о действиях ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. На процессе Невзоров* не присутствовал – он находится за пределами РФ. В мае 2022 года его заочно арестовали.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ

Теги: александр невзоров, дело о разжигании ненависти



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