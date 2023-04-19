19 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В уральском селе Щелкун горят четыре дома

На Среднем Урале ликвидируют крупный пожар в селе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 12 часов на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании на улице Ленина в селе Щелкун. Загорелись два частных дома и надворные постройки, а быстрому распространению огня способствовали порывы ветра.

"На текущий момент, по оперативной информации, площадь пожара составляет 680 квадратных метров. Горят два частных и два садовых дома. Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников, организован подвоз воды с расстояния 1,5 километра", - рассказали в МЧС.

Пожар в селе Щелкун(2023)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар в селе Щелкун(2023)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Там отметили, что сейчас огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. По данным ведомства, информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, недавно на Среднем Урале утвердили новую дату начала пожароопасного сезона – теперь он будет ежегодно стартовать с 10 апреля.

Теги: село, пожар, дома, МЧС



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