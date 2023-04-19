В Челябинске повторно закрыли кафе, где посетители заразились гепатитом А

В Челябинске приостановили на новый срок деятельность кафе "Дархан" за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Помещения опечатаны судебными приставами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССР по региону.

Напомним, в январе порядка 50 жителей Челябинска попали в больницу с гепатитом А после обеда в кафе "Дархан". Случаи заболевания вирусным гепатитом А были связаны с продукцией, изготовленной на предприятии общественного питания, где были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Персонал отстранили от работы, а кафе временно закрыли по решению суда. Было возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В марте при проведении осмотра по истечении срока ранее назначенного наказания в виде приостановления деятельности было установлено, что индивидуальным предпринимателем не устранены обстоятельства, послужившие основанием для привлечения к ответственности, и не обеспечено соблюдение обязательных требований санитарных правил.

В Кафе не созданы условия по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям, направленным на профилактику гепатита А. Нет программы производственного контроля, а сам контроль не проводится. Кроме того, у одного сотрудника отсутствовала медицинская книжка, еще у одного – отметка о допуске к работе.

По решению суда деятельность кафе приостановлена на срок 90 суток до 12 июня включительно.