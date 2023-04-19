Среди "поклонников" Беглова остались только аффилированные с ним выходцы из Азербайджана

Лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин объяснил, почему большинство петербуржцев хотят отставки губернатора Петербурга Александра Беглова. По его словам, градоначальник оказал существенное влияние на рост либеральных интересов в Северной столице. Среди прочего в его политике выделяется лоббизм интересов бизнеса, связанного с азербайджанской диаспорой и наплевательское отношение к комфорту горожан.

Ранее активисты движения «Город Перемен» провели опрос в социальных сетях на предмет целесообразности отставки действующего губернатора. По состоянию на 19 апреля, в голосовании приняли участие более 1 миллиона петербуржцев. Большинство из них не хотят, чтобы Беглов продолжил занимать свой пост.

«Конечно же, большинство жителей Санкт-Петербурга выступают против своего губернатора. Скорее всего, среди его поклонников остались только аффилированные с ним предприниматели, большинство из которых родом из Азербайджана, которым он протягивает довольно выгодные условия сделки на движимую и недвижимую имущество Санкт-Петербурга. Ну и также чиновники и нечистоплотные политики, которые от него прикармливается, и прикармливается от людей, которые стоят за ним, в том числе этой азербайджанской диаспорой», — сказал Матюшин в беседе с нашим изданием.

Он отметил, что фамилия губернатора Петербурга находится на слуху не только вследствие политических провалов, но и насмешек от известных артистов и прочих культурных деятелей. Среди таковых, к примеру, выделялся лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

«Сейчас против него выступают практически все жители Санкт-Петербурга, которые видят тот бардак, который творится непосредственно в Северной столице. Конечно же, интернет-голосование которое показала то, что около миллиона людей непосредственно поддержали эту петицию. В случае того, что если бы интернет был у всех, каждый пользовался бы непосредственно мессенджерами и социальными сетями, то за «против» Беглова проголосовало бы больше людей», — убежден эксперт.

Народные настроения показывают, что большинство горожан заинтересованы в отставке Беглова. Именно он ответственен за то, что в парламенте города сформировалось либеральное крыло.



«Ведь такой элемент, который раньше привлекал либералов, действующих непосредственно в антироссийском русле, и благодаря которому Санкт-Петербург назывался столицей либеральной России. Не должен стоять во главе во второй столицы России такого славного города как Санкт-Петербург», — заключил Матюшин.