Названы стройматериалы, больше всего подорожавшие в прошлом году и начале этого

19 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Распознавание лиц "настроили" на призывников

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Названы стройматериалы, больше всего подорожавшие в прошлом году и начале этого

Арматурная сталь с января по апрель 2023 года подорожала на 27,3%. Стальные трубы за тот же период стали дороже на 10,4%, блоки из ячеистых бетонов выросли в цене на 4,4%, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко на парламентских слушаниях, посвященных импортозамещению в строительной отрасли.

Музыченко отметил, что в прошлом году из-за дефицита импортных стройматериалов на многих объектах работы замедлялись или вовсе останавливались. В 2022 году относительно 2021-го сильно подорожали оконные ПВХ-блоки (+21,7%), кровельный битумный материал (+19,9%), бетонные смеси (+19,3%).

Сенатор Андрей Шевченко сказал, что доля импортных стройматериалов и комплектующих для массового строительства составляет около 6%, для инженерных сооружений уже 12%. Больше всего импортозависимость в части насосного оборудования – 94%, вентиляционного оборудования, а также при производстве строительных материалов.

В полный рост встали проблемы гарантийного ремонта и обслуживания импортного оборудования, а также переход на российское ПО в проектировании - он может занять до пяти лет.

Ремонт школы № 25(2020)|Фото: Накануне.RU

Теги: стройматериалы, строительство, импортозамещение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети