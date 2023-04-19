Названы стройматериалы, больше всего подорожавшие в прошлом году и начале этого

Арматурная сталь с января по апрель 2023 года подорожала на 27,3%. Стальные трубы за тот же период стали дороже на 10,4%, блоки из ячеистых бетонов выросли в цене на 4,4%, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко на парламентских слушаниях, посвященных импортозамещению в строительной отрасли.

Музыченко отметил, что в прошлом году из-за дефицита импортных стройматериалов на многих объектах работы замедлялись или вовсе останавливались. В 2022 году относительно 2021-го сильно подорожали оконные ПВХ-блоки (+21,7%), кровельный битумный материал (+19,9%), бетонные смеси (+19,3%).

Сенатор Андрей Шевченко сказал, что доля импортных стройматериалов и комплектующих для массового строительства составляет около 6%, для инженерных сооружений уже 12%. Больше всего импортозависимость в части насосного оборудования – 94%, вентиляционного оборудования, а также при производстве строительных материалов.

В полный рост встали проблемы гарантийного ремонта и обслуживания импортного оборудования, а также переход на российское ПО в проектировании - он может занять до пяти лет.